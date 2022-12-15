Vatandaşlara yedireceklerdi mide bulandıran görüntü!
Anadolu Ajansı
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İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde kaçak şekilde salça üretimi yapılan çiftlik kapatıldı. 25 bin kilogram salçaya el kondu, görüntüler ise mide bulandırdı.
Bağyurdu Sarılar Mahallesi'nde kaçak şekilde salça üretimi yapıldığı tespit edilen çiftçiliğe baskın düzenlendi. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan çiftlikte, sağlıksız koşullarda salça imal edildiği belirlendi.
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Plastik bidonlar ve üretim havuzları içerisinde bulunan 25 bin kilogram salçaya el kondu.
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Çiftlik mühürlendi. Çiftlikte kaçak şekilde salça ürettiği belirlenen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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