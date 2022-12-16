Yangın faciası! Korkunç 5'i çocuk 10 kişi hayatını kaybetti

Nedim Şener'den olay İmamoğlu yazısı: Hem hakaret et hem ‘mağdur’ ol, ceza alırsan da ‘kahraman’ ol

Benzinden sonra motorine de büyük zam! İşte 16 Aralık 2022 benzin, motorin ve LPG fiyatları...

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