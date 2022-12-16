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Zerrin Özer mezarlıkta son ses şarkı söyledi ortalık karıştı! Tepki yağdı

Zerrin Özer mezarlıkta son ses şarkı söyledi ortalık karıştı! Tepki yağdı

Usta sanatçı Zerrin Özer, mezar başında Selda Bağcan'ın 'Sana Geldim Can Hüseyin Merhaba' adlı 'Kerbela Ağıdı'nı seslendirdi. Özer'e tepkiler çığ gibi büyüdü.

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Müziği bıraktığını açıkladıktan kısa bir süre sonra dayanamayıp sahnelere geri dönen Zerrin Özer, son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Mezarlıkta Selda Bağcan'ın 'Sana Geldim Can Hüseyin Merhaba' adlı 'Kerbela Ağıdı'nı seslendiren Özer'e takipçilerinden tepki üzerine tepki geldi. 

 Kimisi destek oldu, kimisi eleştirdi

Zerrin Özer, Instagram sayfasından yaptığı son paylaşımıyla takipçilerini ikiye böldü. Mezarlığın içinde oturup, Selda Bağcan'ın 'Sana Geldim Can Hüseyin Merhaba' adlı 'Kerbela Ağıdı'nı söyleyen Zerrin Özer, o anlarını ''Sana geldim Can Hüseyin, Merhaba...'' notuya yayınladı. Özer'in mezarlıkta şarkı söylemesi tepkilere neden olurken, bazı takipçileri de Özer'e destek olarak övgü yağdırdı.

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