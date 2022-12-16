Açık lise sınavında toplu kopya! AÖL sınavı iptal mi edildi?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) Sınavı'nda kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi. Sınavları iptal edilenler 2 yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları'na alınmayacak.

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Açık lise sınavında kopya çektikleri belirlenen 60 bin öğrencinin sınavı Gözlemciler Komisyonu tarafından iptal edildi.

Açıköğretim lisesi birinci dönem sınavları 9 Aralık'ta çevrimiçi olarak başlamıştı. 11 gün erişim süresi olan sınava giren öğrencilerin cep telefonlarıyla soruların fotoğraflarını çekerek paylaştıkları belirlendi.

Bunun üzerine 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi.

2 yıl boyunca...

Gözlemciler Komisyonu tarafından tüm sınavları iptal edilen öğrenciler 2 yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları'na alınmayacak.



