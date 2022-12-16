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Açık lise sınavında toplu kopya! AÖL sınavı iptal mi edildi?

Açık lise sınavında toplu kopya! AÖL sınavı iptal mi edildi?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) Sınavı'nda kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi. Sınavları iptal edilenler 2 yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları'na alınmayacak.

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Açık lise sınavında kopya çektikleri belirlenen 60 bin öğrencinin sınavı Gözlemciler Komisyonu tarafından iptal edildi.

Açıköğretim lisesi birinci dönem sınavları 9 Aralık'ta çevrimiçi olarak başlamıştı. 11 gün erişim süresi olan sınava giren öğrencilerin cep telefonlarıyla soruların fotoğraflarını çekerek paylaştıkları belirlendi.
 Bunun üzerine 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi. 

2 yıl boyunca...

Gözlemciler Komisyonu tarafından tüm sınavları iptal edilen öğrenciler 2 yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları'na alınmayacak.

 

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