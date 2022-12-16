Günler kala son açıklama geldi! EYT'de kritik madde rafa mı kalkıyor?
Emeklilik hayali kuran EYT mağdurlarını sevindiren haberler peş peşe geldi. Söz konusu düzenlemenin ne zaman çıkacağı ve yaş şartının olup olmayacağı merakla beklenirken, yeni yıla girmeden müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.
EYT düzenlemesi için geri sayım sürerken, peş peşe gelen iki açıklama milyonların yüzünü güldürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT için tarih verirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in son açıklaması "Yaş sınırı rafa kaldırıldı" olarak yorumlandı. İşte milyonların beklediği EYT düzenlemesinde son detaylar...
Erdoğan tarihi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan dönüşü uçakta yaptığı açıklamada "Bizim hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek. 2023'e bu önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz." milyonları sevindirdi.
EYT'de yaş sınırı rafa mı kaldırıldı?
Bir kez daha yaşa takılma korkusu yaşayan EYT'liler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı son açıklamayla da rahatladı. Bakan Bilgin'in açıklaması "Yaş sınırı rafa kaldırıldı" olarak yorumlandı.
"Düzenleme tamamını kapsayacak"
Bakan Bilgin, teknik sorunların çözülüp altyapının oluşturulduğunu açıklarken "düzenleme tamamı kapsayacak" vurgusu da yaş şartı kriterinin aranmayacağının sinyali olarak algılandı.