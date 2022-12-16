Günler kala son açıklama geldi! EYT'de kritik madde rafa mı kalkıyor?

EYT'de yaş sınırı rafa mı kaldırıldı?

Bir kez daha yaşa takılma korkusu yaşayan EYT'liler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı son açıklamayla da rahatladı. Bakan Bilgin'in açıklaması "Yaş sınırı rafa kaldırıldı" olarak yorumlandı.