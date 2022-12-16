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Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Ankara'da, iki arkadaş arasındaki tartışma cinayetle bitti. Olayda bıçaklanan genç hayatını kaybetti

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Ankara'da, arkadaşı tarafından bıçaklanan genç yaşamını yitirdi.

Olay, Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre arkadaşı M.Ö. (28) ile birlikte alkol alan Ömer Cansın Tuncer (26) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.Ö. tarafından bıçaklanan Tuncer hayatını kaybetti. Saldırgan polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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