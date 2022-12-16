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Asgari ücret zammı 20 Aralık'ta belli olacak! Üçüncü toplantı için tarih belli oldu

Asgari ücret zammı 20 Aralık'ta belli olacak! Üçüncü toplantı için tarih belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü ve son toplantısının 20 Aralık'ta yapılmasına karar verildi. Zam bu toplantıda belli olacak...

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantı tarihi belli oldu. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.

Üçüncü toplantı 20 Aralık'ta...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantı tarihi de belli oldu. Komisyon 20 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanacak.

Bakanlık anketi: 7 bin 845 TL

İlk toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptırdığı asgari ücret anketini taraflarla paylaşmış, ankette işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerdekilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisinin net 7 bin 845 lira olduğuna yer verilmişti.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Geçen yıl kaç toplantıda bitti

Asgari ücrette ilk toplantı 7 Aralık, ikinci toplantısı ise 14 Aralık'ta gerçekleşmişti. 2021 yılının Aralık ayında yapılan 1. toplantı 1 Aralık’ta, 2. toplantı 7 Aralık’ta, 3. toplantı 9 Aralık’ta ve son toplantı 14. Aralık’ta düzenlenmişti.

Asgari ücret şimdi ne kadar? Patrona maliyeti kaç lira?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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