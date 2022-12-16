Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ihracat mesajı!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Yılın tamamlanmasına 15 gün kaldı, ihracatta geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız." dedi.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İhracat Seferberliği Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Muş konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Dış ticaret açığını takip ediyoruz geçen yıl yüzde 18 olan toplam ithalat içerisindeki enerji payı bu yıl yüzde 27’ye çıktı. Aslında bizim yılın ilk 11 ayında 17 milyar dolar altın ithalatı yapmışız. Aslında bizim dış ticaret açığındaki artış bu iki kalemden geliyor.

Enerjide iki katına çıkan maliyet var, yüzde 2 artış var. Dolayısıyla bu da ister istemez bizim dış ticaret dengemizi bozuyor. Bunu hizmet ihracatından diğer kalemlerimizden doğrudan yatırımlardan finanse ediyoruz. Enerji fiyatları geçmiş 10 yıla baktık Türkiye ortalama 43 milyar dolar ödemiş. Bu yıl 100 milyar dolara çıkıyoruz. Fatura yükseldi.

Petrol fiyatları hakkında

Petrol fiyatları yeniden 82 dolarlara çıktı. Bir ara 74’e düştü. Düştüğü yerde pek kalmıyor yine yukarı yöne çevirebiliyor. Emtia fiyatlarındaki düşüş enflasyonla mücadelede elimizi güçlendiren bir unsur. Temel girdiler enerji ve emtia fiyatlarındaki anormal yükseklikler enflasyonu tetikliyor. Enerji fiyatları ve emtiadaki düşüşlerin enflasyon rakamlarına da yansıyacağını görüyoruz. Emtia fiyatlarındaki düşüş enflasyon konusunda elimizi ciddi şekilde rahatlatacaktır.

Eğer fiyatlarda ortak hareket edildiği zaman bu suç, o zaman ilgili kurumlar devreye girer. Rekabet Kurulu o zaman devreye girer, Türkiye’de rekabeti tesis edici kurumlar var. Onun dışına çıkanlar olursa her şeyin bir müeyyidesi vardır. Dolayısıyla ben Türkiye’de sanayicinin, iş insanlarının kurallı ekonomiden yana olduklarını düşünüyorum. Suistimal edenler vardır. Hukuki yaptırımlar neyse onu uygulayacağız. Bu iç piyasaya enflasyona yansıyacaktır.

Hem dış ticaret dengesinde hem de finansal piyasalardaki istikrarla beraber önümüzdeki dönemde enflasyonda düşüşü yakalayacağımızı düşünüyorum.