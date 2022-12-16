Erdoğan'ın sürpriz Suriye teklifine Rusya'dan cevap

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım' teklifine cevap geldi. Açıklamada, "Erdoğan'ın Türkiye, Rusya ve Suriye liderleri arasında üçlü görüşme teklifine olumlu yaklaşıyoruz" denildi.

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Rus basını, Moskova'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye, Rusya ve Suriye arasında üçlü bir diplomasi mekanizması kurma ' önerisini memnuniyetle karşıladığını yazdı.

Rusya devlet Haber ajanslarının bir Dışişleri bakan yardımcısına dayandırdığı habere göre, Rusya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye, Rusya ve Suriye arasında üçlü bir diplomasi mekanizması kurma' önerisini memnuniyetle karşıladı.

Moskova Şam ile temasta

RIA Novosti haber ajansı, üç ülkenin liderleri arasında bir zirve olup olmayacağının belli olmadığını ancak Moskova'nın Şam ile temas halinde olduğunu bildirdi.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan dönüşü uçakta yaptığı açıklamada“Biz şu an itibarıyla Suriye-Türkiye-Rusya, üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunun için de önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin, ardından savunma bakanlarımız bir araya gelsin, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Onların yaptığı görüşmelerden sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim. Bunu da Sayın Putin’e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız.” ifadelerini kullanmıştı.