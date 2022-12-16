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İlaç yazdıracaklar dikkat! Sağlık raporları için yeni tarih belli oldu

İlaç yazdıracaklar dikkat! Sağlık raporları için yeni tarih belli oldu

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgını döneminde hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak için uygulamaya koyduğu sağlık raporlarını uzatma uygulamasını uzattığını açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Covid-19 salgını döneminin başlangıcından itibaren uygulamaya koyduğu sağlık raporlarının geçerlilik tarihlerini yeniden uzattı.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın'ın imzasıyla dün yayınlanan genelgede, mevsim koşullarına bağlı olarak artan sağlık hizmeti ihtiyacı ve rapor yenileme taleplerine bağlı olarak sağlık hizmet sunucularında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla raporların geçerlilik süresinin 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan da konuya ilişkin Sosyal güvenlik Kurumu'nun (SGK) bir an önce harekete geçmesi gerektiğine işaret ederek açıklama yaptı. Saydan, bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

– Kurum tarafından, kronik hastalıklara sahip yaklaşık 30 milyon hasta ve 80 milyon tekil rapor süresinin yetkililer tarafından Medula sisteminde ivedilikle uzatılması uygun olacaktır. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuru çok yerinde olmuştur. Çünkü bütün raporların aynı zamanda yenilenmesi hastanelerde büyük kalabalıklara neden olacak ve salgın hastalık riskini arttıracaktı.

– Vatandaşlarımıza üzülerek bildirmek isteriz ki, SGK gerekli düzenlemeyi bir an önce yapmadığı takdirde süresi uzatılmış raporları ile bugünden itibaren eczanelerimizden bu tür ilaçlarını yeterli sayıda ve belki de hiç alamayacaklar. Hastalık ve ilaca ulaşım ise asla beklemez. Sendika olarak raporlu vatandaşlarımıza yaşanan bu durumun eczanelerimizden kaynaklanmadığını bildirmek istiyor ve SGK'nın gerekli düzenlemeyi yapmasını bekliyoruz.

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