Cemil Çiçek'ten Ekrem İmamoğlu çıkışı: Kararın inandırıcı olduğuna inanmıyorum

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, eski TBMM Başkanı ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek, , İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezayi değerlendirdi.

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin İBB Başkanı İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararını, "Bundan üç küsur sene evvel söylenmiş olan tek cümlelik bir hakaret iddiasını mahkemede bu kadar uzun zaman geçtikten sonra ve üstelik bu kadar kritik bir eşikte karara bağlarsanız, verdiğiniz kararın hukukiliği de isabeti de inandırıcı olmaz. Ben de inandırıcı olduğuna inanmıyorum zaten...” sözleriyle değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, eski TBMM Başkanı ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek, , İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2019 yılında iptal edilen İstanbul seçimlerinin ardından YSK üyelerine "ahmak" dediği gerekçesiyle verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararını değerlendirdi.

İmamoğlu cezanın kesinleşmesi durumunda siyasi yasaklı hale gelecek.

"Kararın inandırıcı olduğuna inanmıyorum"

İmamoğlu'na verilen hapis cezasına muhalefetten tepki yağarken bir yorum da Cemil Çiçek'ten geldi. Çiçek, mahkemenin kararı hakkında, "Bundan üç küsur sene evvel söylenmiş olan tek cümlelik bir hakaret iddiasını mahkemede bu kadar uzun zaman geçtikten sonra ve üstelik bu kadar kritik bir eşikte karara bağlarsanız, verdiğiniz kararın hukukiliği de isabeti de inandırıcı olmaz. Ben de inandırıcı olduğuna inanmıyorum zaten...” dedi.

"Ülkeye de çok zarar verir"

Hürriyet yazarı Sedat Ergin'e konuşan Çiçek, yargı bağımsızlığı hakkında, “Hukukilik meselesi her şeyi ifade eder. Geri kalanın önemi yok. Bu, üç dört ayda bitebilecek ya da bitmesi gereken bir konu aslında. Dosyada tek bir cümle var. Bir cümlenin hukukla ilişkisi üç seneyi geçtiği halde kurulamıyorsa, o zaman kararın hukukiliği de tartışmalı olur. Bu hem yargıya zarar verir hem de adalet gibi yüce bir kavrama çok zarar verir. Ülkeye de çok zarar verir" ifadesini kullandı.



Çiçek, kararın kesinleşmesi halinde İmamoğlu'na verilecek siyasi yasak konusunda ise “Yasak varsa, keyfilik olur...” dedi.