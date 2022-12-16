BIST 5.192
DOLAR 18,65
EURO 19,82
ALTIN 1.066,17
HABER /  GÜNCEL  /  EMLAK

Sivas TOKİ kurasında adını duyunca gözyaşlarına boğuldu Erdoğan'a teşekkür etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sivas TOKİ kurasında adını duyunca gözyaşlarına boğuldu Erdoğan'a teşekkür etti

Sivas’ta yıllardır ev hayalini kuran Gülfidan Altun, TOKİ konut kura çekimlerinde adını duyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Abone ol

Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden biri olan 250 bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde Sivas’ta yapılacak olan 2 bin 706 konutun kura çekimleri başladı.

Kent Merkezi Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen kura çekimi, noter eşliğinde yapıldı. 2 bin 706 konut için toplam 37 bin 955 başvuru yapıldı. Bugün; Doğanşar, Gemerek, Hafik, Kangal, Şarkışla Gürçayır, ve Yıldızeli ilçeleri için kura çekimi gerçekleştirildi. İlçeler uzak olduğu için katılımcılar kura çekimini yapılan canlı yayın üzerinden takip etti. Az sayıda kişi ise kurayı çekiminin yapıldığı salondan takip etmeye tercih etti. Kura çekimlerinde yıllardır ev hayali kuran Gülfidan Altun, adını görünce büyük sevinç yaşadı. Gözyaşlarına boğulan Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek onu çok sevdiğini söyledi.

"Evim ve içerisindeki bebeğim yandı"

İstanbul’da kirada oturduğu evi ile birlikte çocuğunun da yandığını söyleyen Gülfidan Altun, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’a çok teşekkür ederim. Allah onu bizim başımızdan eksik etmesin. Ben bu evi çok istiyordum. Eşim gazi, çocuklarım küçük. Bir evim olsun kuru yerde de oturmaya razıyım. Ben geçmişte İstanbul’da oturuyordum evim yandı. Bebeğim içeride yandı. Daha sonra Sivas’a taşındım. Şu anda kirada oturuyorum bebeğimi tedavi ettiriyorum. Çocuğumun üstünden başvurumu yaptım. Rabbim şükürler olsun nasip etti. Allah herkese gönlüne göre versin. 4 tane çocuğum var bir tanesi yatalak” diye konuştu.
60 yıldır ev hayali kuran Hasan Saraç, “Allah Recep Tayip Erdoğan’a uzun ömürler versin” dedi.
Kurada ev sahibi olmaya hak kazanan İbrahim Tüfekçi ise ev çıktığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul'a gitmişti! Akşener'in ilk aradığı isim bakın kim olmuş
Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul'a gitmişti! Akşener'in ilk aradığı isim bakın kim olmuş
Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Fatih Altaylı ile Barış Yarkadaş birbirine girdi! 'Kulağına üflüyorlar', 'Aptala anlatır gibi anlat..'
Fatih Altaylı ile Barış Yarkadaş birbirine girdi! 'Kulağına üflüyorlar', 'Aptala anlatır gibi anlat..'
Cemil Çiçek'ten Ekrem İmamoğlu çıkışı: Kararın inandırıcı olduğuna inanmıyorum
Cemil Çiçek'ten Ekrem İmamoğlu çıkışı: Kararın inandırıcı olduğuna inanmıyorum
Ordu'da cezaevinden kaçan 2 hükümlü bakın nerede yakalandı
Ordu'da cezaevinden kaçan 2 hükümlü bakın nerede yakalandı
Kılıçdaroğlu '16 milyon' Akşener '85 milyon' dedi 14 Aralık'ta düğmeye basıldı Nasuhi Göngör yazdı
Kılıçdaroğlu '16 milyon' Akşener '85 milyon' dedi 14 Aralık'ta düğmeye basıldı Nasuhi Göngör yazdı
Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Erdoğan'ın sürpriz Suriye teklifine Rusya'dan cevap
Erdoğan'ın sürpriz Suriye teklifine Rusya'dan cevap
Taksicilerle müşterileri karşı karşıya getirdi! 10 TL isyanı
Taksicilerle müşterileri karşı karşıya getirdi! 10 TL isyanı
İş arayana müjde! Bin 200 kişi alınacak bakanlık detayları duyurdu
İş arayana müjde! Bin 200 kişi alınacak bakanlık detayları duyurdu
Teslim olan PKK'lıdan olay HDP itirafı! Meğer TBMM'deki o vekilin görevi...
Teslim olan PKK'lıdan olay HDP itirafı! Meğer TBMM'deki o vekilin görevi...
Benzinden sonra motorine de büyük zam! İşte 16 Aralık 2022 benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Benzinden sonra motorine de büyük zam! İşte 16 Aralık 2022 benzin, motorin ve LPG fiyatları...