Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul'a gitmişti! Akşener'in ilk aradığı isim bakın kim olmuş

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hapis cezası alan Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul'a gitmesinin detaylarını yazdı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından İmamoğlu'na destek için ilk yanına giden isim Meral Akşener oldu.

Habertürk yazarı Sarıkaya "İYİ Parti lideri Meral Akşener’in İstanbul’a gidişindeki gelişmeler Mahkeme’nin başladığı dakikalarda kendisine gelen bir bilgi ile başlamış. “Mahkûmiyet kararı çıkabilir” bilgisi paylaşılınca dikkatini İstanbul’a vermiş; mahkeme ara verince de bazı temaslarda bulunmuş." ifadelerini kullandı ve şunları kaleme aldı:

İmamoğlu ile de konuyu müzakere ettikten sonra karayolu ile İstanbul’a gitme kararı almış.

Yolda ilk aradığı kişi de CHP lideri Kılıçdaroğlu olmuş, ancak uçakta olduğu için ulaşamamış.

Burada da kalmayıp, 6’lı Masa’nın tüm liderlerini aramış ve hepsine de gittiği bilgisini vermiş.

İYİ Parti kurmayları Akşener’in İmamoğlu’na destek amacıyla gidişinden mana çıkarıp CHP ile gerilime yol açacak yorumlar yapılmasından hoşnut değildi.

Durum böyle olmakla birlikte bir gerçek var ki CHP bu konuda aynı cevvaliyeti göstermedi. Dolayısıyla kimsenin dönüp “Sen neden daha atak davrandın” deme hakkı yok.

Mitingde de zaten liderlerin birbirleri ile yakın ve samimi ilişkileri de aralarında bir sorunun olmadığının yansımasıydı.

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