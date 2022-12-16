Fatih Altaylı ile Barış Yarkadaş birbirine girdi! 'Kulağına üflüyorlar', 'Aptala anlatır gibi anlat..'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yerel mahkeme kararı medyada yeni polemiklere neden oluyor. Habertürk yazarı Fatih Altaylı ile tv100 yazarı Barış Yarkadaş birbirine girdi. Barış Yarkadaş ne dedi?.. Fatih Altaylı nasıl cevap verdi?.. İşte 2 gündür süren polemikten ayrıntılar...

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na getirilen siyasi yasak ve hapis cezası medyada polemiklerin de kapısını araladı. Habertürk yazarı Fatih Altaylı ile tv100 yorumcusu Barış Yarkadaş birbirine girdi. Polemiği başlatan ise Barış Yarkadaş'ın "İmamoğlu yakın çevresine 15 gün önce ne dedi?" başlıklı yazısı oldu. İkili arasında başlayan polemik kısa sürede bitmeyecek gibi...

tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, "İmamoğlu davadaki hukuksuzlukları kendi lehine bir propaganda malzemesi haline çevirirken, süreci de bizzat yönlendirmiştir. İmamoğlu, bu akıl dışı davanın adaylığı için önemli bir ‘’atlama taşı’’ olacağını gördüğü için yakın çevresine “Merak etmeyin, Aralık’ta cumhurbaşkanlığı adaylığının ibresi tamamen bana dönecek’’ diyerek süreci doğru okuduğunu göstermiştir" diye yazdı.

Fatih Altaylı, Barış Yarkadaş'a yüklendi...

Bu yazı medyada yankı bulunca Habertürk yazarı Fatih Altaylı dün Yarkadaş'ı sert sözlerle eleştirmiş ve İmamoğlu konusunda CHP içerisindeki bir kesimin engelleme yarışına girdiğini belirtip, "Yarkadaş, neredeyse 'Bu mahkumiyet kararını İmamoğlu aldırdı' demeye getirdi." demişti.

Birileri Fatah Altaylı'nın kulağına üflüyor

Fatih Altaylı'ya TV100 canlı yayınında cevap veren barış Yarkadaş, "Özellikle de Fatih Altaylı dinlesin beni. Fatih Altaylı anladığım kadarıyla okuduklarını anlayamayacak bir dereceye gelmiş. Üzüldüm Fatih Altaylı adına. Eskiden çok daha zeki biliyordum onu. Fakat bugün benimle ilgili yazının okuyunca anladığım kadarıyla okuduklarını anlayamıyor, ya da birileri onun kulağına üflüyor o da bunun üzerine yazıyor" dedi.

Açıkçası ben de Kılıçdaroğlu'nu istiyorum

Fatih Altaylı da "eskiden daha zeki biliyordum onu" diyen bugün Barış Yarkadaş'a çok daha sert bir cevap verdi. "Açık söyleyeyim, ben de Kılıçdaroğlu’nun adaylığını tercih ederim ama şunu da bilirim oy kullanmaya başladığım günden beri yani yaklaşık 40 senedir bir kez bile benim oy verdiğim parti sandıktan 1. Parti olarak çıkmadı. Muhtemelen Barış Yarkadaş’ın da durumu farklı değildir" diyen Altaylı şöyle devam etti:

Madem beni aptal buluyor, aptala anlatır gibi anlatsın

"Bu yüzden de Barış’a sormak isterim. 'Bir adayı desteklemek için muhalefetin olası diğer adaylarını bu denli yıpratmasının manası nedir?' Madem beni aptal buluyor, aptala anlatır gibi anlatsın. Barış Yarkadaş ortalama zekası 90 IQ olan bir millete hitap ediyor. Ortalaması 90 ise arada 30’lar, 40’lar da var demektir. Bunu benden iyi bilmesi lazım. Hem benden daha zeki, hem de o ortalamaya hitap ederek milletvekili olan ben değilim!"