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Esenyurt'ta bir okulda öğretmen tacizi! 2 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuş

Esenyurt'ta bir okulda öğretmen tacizi! 2 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuş

Duyanların kanını donduran taciz olayı İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. İlkokul öğretmeni olan O.E adındaki öğretmen iddialara göre bir süredir 4. sınıftaki öğrencilere taciz uyguluyordu. Çocukların durumu ailesine anlatması ile iğrenç gerçek ortaya çıktı. Tacizci öğretmen tutuklandı.

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Bir taciz skandalı da İstanbul Esenyurt'taki bir okuldan geldi. İlkokulda görevli öğretmen O.E., iddiaya göre bir süredir 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki öğrenciler T.D.T. ve İ.D'ye cinsel istismarda bulunuyordu. Tutuklanan öğretmenin evli ve bir kız çocuğu olduğu ortaya çıktı. 

Diğer öğrencilerin, arkadaşlarının yaşananları öğretmenlerine anlatmasıyla, durum ailelere aktarıldı.

Ailelerin şikayetçi olmasıyla şüpheli öğretmen O.E. gözaltına alındı. O.E. Emniyet'teki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Tacizci öğretmen tutuklandı

Şüpheli öğretmen, savcılık ifadesinin ardından, 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı. 

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