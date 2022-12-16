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Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı: 3 bölge vuruldu 'sığınaklarda kalın' anonsu geçildi

Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı: 3 bölge vuruldu 'sığınaklarda kalın' anonsu geçildi

Rusya'nın, Kiev'de Desniansky, Dniprovsky ve Holosiyivsky bölgelerini hedef aldığı, enerji altyapısının hasar görmesi nedeniyle şehir genelinde su kesintileri yaşandığı bildirildi.

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Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırılarını sürdürüyor.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya’nın Kiev’deki Desniansky, Dniprovsky ve Holosiyivsky bölgelerini vurduğunu açıkladı.

Halka sığınaklarda kalma çağrısından bulunan Klitschko, "Metro hizmeti, tüm hatlarda geçici olarak durduruldu. Yeraltı istasyonları sığınak görevi görüyor. Hava saldırısı alarmı devam ediyor. Lütfen sığınaklarda kalın" ifadelerini kullandı. Klitschko, "Enerji altyapısının hasar görmesi nedeniyle başkentin tüm bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor." bilgisini paylaştı.

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