Türkiye'nin ünlü AVM'si satıldı! Artık konut olacak

Türkiye'nin en köklü AVM'lerinden biri olan Mecidiyeköy'de bulunan Profilo AVM satıldı. AVM'yi Artaş Grubu satın alırken yerine konut yapılacağı öğrenildi.

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Türkiye’nin en eski alışveriş merkezlerinden biri olan Profilo Alışveriş Merkezi, el değiştirdi. AVM'yi, Artaş Grubu satın aldı. Artaş, 65 milyon dolar ile aldığı Profilo Alışveriş Merkezi’nin tam iki parselden oluşan 18 dönüm büyüklüğe sahip arazisine konut projesi yapmayı düşünüyor.

NB Ekonomi'den Necla Dalan'ın haberine göre; iki taraf bu hafta başında el sıkıştı, şu anda da son detaylar üzerinde görüşüm sağlanıyor. Profilo Alışveriş Merkezi, Artaş Grubu’nun bu sene aldığı ikinci büyük alışveriş merkezi oldu. Artaş, geçtiğimiz mart ayında Forum Trabzon Alışveriş Merkezi’ni 53 milyon euroya satın almıştı.

Süleyman Çetinsaya’nın 1977 senesinde kurduğu Artaş Grubu, 45 senesinde bu güne gayrimenkul, perakende ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Grup, Çelik Halat’ı bünyesine katarak sanayi sektörüne de adım attı.

2014 senesinden 150 milyon dolar bedel ile satışa çıkarıldı

Borçları sebebi ile zor zamanlar geçiren Profilo AVM, 2014 senesinden 150 milyon dolar bedel ile satışa çıkarıldı fakat alıcı çıkmadı. AVM, daha sonra İş Bankası’na geçti. Banka, 2019 senesinde alışveriş merkezini 425 milyon lira başlangıç bedeliyle satışa çıkardı ancak satış gerçekleşmedi

İş Bankası, Profilo AVM’yi geçtiğimiz Kasım ayında 989 milyon TL bedel üzerinden İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na sattı. 11 Kasım 2021’de İş Gayrimenkul'den KAP'a gerçekleştirilen duyuruda, "Yönetim Kurulumuzun 09.11.2022 tarihinde yapılan toplantısında; İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi'nde bulunan Profilo Alışveriş Merkezi'nin, yanındaki taşınmaz ile birlikte, T. İş Bankası A.Ş.'den 989 milyon TL bedel üzerinden satın alınmasına karar verilmiştir" denildi.

Profilo Alışveriş Merkezi 1998 yılında kapılarını açtı. Merkezi uzun süre duayen sanayici Jak Kamhi’nin şirketi Profilo Sanayi işletti. Ancak arka arkaya bölgede açılan yeni alışveriş merkezleriyle rekabette zorlandı. Profilo Holding’in de sıkıntılı dönemlerden geçmesi alışveriş merkezindeki krizin derinleşmesine neden oldu.

Kamhi Ailesi, 2003 yılında da büyük bir satış yapmıştı. Alman ortak BSH ile yollarını ayıran Kamhiler; BSH Profilo’daki hisselerini ortağı yerine Deutsche Bank’a sattı. Kamhi’nin şirketteki yaklaşık yüzde 25’lik hissesini 159,2 milyon dolara satışıyla 8 yıllık ortaklık sona erdi.Jak Kamhi, 2012 yılında oğlu Hayati Kamhi’nin intiharı ile sarsıldı.

Kamhi, oğlunun ölümünden sonra verdiği bir röportajda “Kuruluşlarımızın en önemli yöneticisi olan oğlum Hayati’nin hayatına son vermesinde BSH’nin Profilo Grubu’na ve tüm hissedarlarımıza verdiği zarardan duyduğu üzüntünün önemli bir payı olduğunu düşünüyorum” şeklinde ilginç bir değerlendirme yapmıştı. Jak Kamhi, 7 Ekim 2020 tarihinde 95 yaşında hayatını kaybetti.