İstanbul Metrocity AVM'de yangın çıktı! Alevlere müdahale başladı

İstanbul, Levent'te bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Çatı kısmında başlayan yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Gelen son dakika bilgisine göre yangında yaralı ve can kaybı yok.

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İstanbul Levent'te bulunan Metrocity Alışveriş Merkezi'nin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine Seyrantepe, Şişli, Beyoğlu, Bakırköy ve Sultangazi itfaiye ekiplerinin ede olay yerine hareket ettiği öğrenildi. Gelen son bilgiye göre yangında yaralı ve can kaybı yok.

"Yangının sıçrama durumu söz konusu değil"

Şişli kaymakamı Gazi Kaya yaptığı son dakika açıklamada "Her yere bakılıyor, herhangi durum söz konusu değil. Yangının sıçrama durumu söz konusu değil. Yanan yer kapalı işletme onun çatısından çıkan yangın." dedi.

Edinilen bilgiye göre, saat 12.45'te Levent Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken, binadan yükselen siyah dumanlar kilometrelerce uzaklıktan bile göründü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumanın fark edilmesiyle birlikte içerideki vatandaşlar polis ve güvenlik eşliğinde tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Edinilen ilk bilgilere göre yangında can kaybı ve yaralananın olmadığı öğrenildi.

"Çıkış nedeni henüz bilinmiyor"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Başkanı Remzi Albayrak NTV yayınında açıklamalarda bulundu.

12.45'te gelen ihbar üzerine ekiplerin müdahalesine başladığını belirten Albayrak, ''Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Çatıda başlayan bir yangın ancak diğer katlara sirayet etmesini beklemiyoruz'' dedi.

Albayrak, şimdilik can kaybı ve yaralı bulunmadığını da söyledi.

Yoğun duman oluşturan Yangın nedeniyle diğer ilçelerden de itfaiye ekiplerine takım desteği istendi. İtfaiye Daire Başkanı AVM'deki yangınla ilgili son bilgileri aktarırken, 'Şimdilik can kaybı ve yaralı yok.' dedi.