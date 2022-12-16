Kilis'te işçiler göçük altında kaldı! Ekipler bölgede kurtarma çalışmaları sürüyor
KİLİS'te içme suyu hattı çalışmaları sırasında göçük altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı, diğerini kurtarma çalışmaları sürüyor.Abone ol
Musabeyli ilçesine bağlı Geçitboyu köyüne yapılan içme suyu hattı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.
İki işçinin toprak altında kalması üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
İşçilerden biri, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla toprak altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Diğer işçiyi kurtarma çalışması devam ediyor.