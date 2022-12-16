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Arnavutköy'de çok sayıda öğrenci zehirlendi! Hepsinde...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Arnavutköy'de çok sayıda öğrenci zehirlendi! Hepsinde...

 ARNAVUTKÖY'de bulunan bir ortaokulda düzenlenen programda yemek yiyen yaklaşık 30 öğrenci, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy'de bulunan bir ortaokulda yerli malı haftası nedeniyle düzenlenen programda yemek yiyen öğrenciler, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetinde bulundu.

Öğretim görevlileri durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine okula gelen ambulanslarla yaklaşık 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan öğrencilerin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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