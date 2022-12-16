12 yaşındaki kız pavyonda konsomatris yapıldı! Garson:dan kan donduran yurt kızları iddiası

MANİSA'da 12 yaşındayken iki kişinin cinsel saldırısına uğradıktan sonra yurda yerleştirilen ve devlet korumasındayken pavyonda çalıştırılan kız çocuğuyla ilgili kan donduran ifade. Manisa’da pavyonlarda çalışan, ekonomik kriz nedeniyle ailesiyle kentten ayrılan eski garson, “Yurttan çıkarılan kızlar maddeye alıştırılıp pavyona getiriliyor” dedi.

Abone ol

12 yaşındayken iki kişinin cinsel saldırısına uğradıktan sonra yurda yerleştirilen Didem isimli kızı kayıp olan anne Hümeyra, “Müdür bey bana Manisa’daki sorunun kent içinde ve çevresinde yer alan altmış beşe yakın pavyon/gece kulübü olduğunu, pavyonlar kapatılmadığı sürece Manisa’da sorunların devam edeceğini söyledi” dedi.

Öne uyuşturucuya alıştırılıyorlar

Hale Gönültaş’ın haberine göre garson Cafer, Manisa Çocuk Yuvası’ndan kız çocukları ile yerel halktan bazı kişilerin sosyal medya üzerinden temas kurduğunu söyledi. Çocukların önce uyuşturucu maddeye alıştırıldığını kaydeden Cafer, ifadesinde şunları anlattı:

Kırsaldaki pavyonlarda bir odada...

“Çocukların telefonları alınır. Dışarı ile iletişimleri yoktur. Öyle dik başlılık falan yapamazlar. Zaten halleri de yoktur. Tüm gün uyurlar. Gece çıkarlar masalara. Zaten bilen geliyor. Kaldıkları yer pavyonun yakınındadır. Kırsaldaki pavyonlarda avluda bir odada kalırlar.”

Pavyonda saklamak için özel odalar...

“Zaten, pavyona bir kadın geldiğinde patronlar ilgili yerlere kadının kimlik bilgilerini verir. Bu zorunluluk. Bunu yapıyorlar. Çocukları çalıştıran pavyonların özel odaları vardır. Olur da baskın olursa diye çocukların geçirilecekleri koridor oluyor. Denetim yapılıyor ama öyle baskın gibi olmaz pek.”