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Avrupa'nın en büyük doğalgaz deposu açıldı! Erdoğan yeni hedefi duyurdu yüzde 13'e indireceğiz

Avrupa'nın en büyük doğalgaz deposu açıldı! Erdoğan yeni hedefi duyurdu yüzde 13'e indireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'nde konuştu. Türkiye'yi doğal gaz referans fiyatının oluştuğu küresel merkez haline dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Erdoğan, "Enerji vizyonumuzu, 2053'de birincil kaynaklarda dışa bağımlılığımızı yüzde 71'den yüzde 13'e indirecek şekilde belirledik" dedi.

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Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, 4,6 milyar metreküpe ulaşan yeni kapasitesiyle hizmete girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'nde açıklamalarda bulundu:

Talebin dörtte birini karşılayacak düzeyde

Tesisimiz ülkeni en yoğun tüketim döneminde bile talebin dörtte birini tek başına karşılayabilecektir.  

Ekonomimizi dev yatırımlarla büyüttük, ülkemizi en üst lige çıkaracağımız bir döneme giriyoruz.

Türkiye kendi vatandaşlarına ve sanayisine sunduğu doğalgazda dünyanın 17. büyük arzına sahip ülkesidir.

Hükümete geldiğimizde sadece 5 ildeki 87 yerleşimde kullanılan doğalgazı 703 yerleşim yerimize yaygınlaştırdık.

Türkmenistan'dan doğalgaz ve enerji nakli için çalışmaları başlattık.

Petrolde yeni sondajlar

Dünyanın en geniş sondaj filosunu kurarak Karadeniz'de 540 milyar metreküplük ülkemizin en büyük doğal gaz rezervi keşfini yaptık. Bu doğal gazı milli şebekeye aktarmak için hummalı çalışma yapıyoruz. Yeni keşiflerin müjdesini paylaşmak için de çalışıyoruz. Petrolde de yeni sondajlar yapıyor, eski kuyuları tekrar kontrol ederek üretime kazandırıyoruz. En kısa sürede günlük petrol üretimimizi 100 bin varile çıkarak ardından daha büyük keşif ve üretimler için yolumuza devam edeceğiz.

Putin ile önenli görüşmelerimiz oldu

Amacımız ülkemizi en kısa sürede doğal gaz referans fiyatının oluştuğu küresel merkez haline dönüştürmektir. Putin'le önemli görüşmelerimiz oldu, adımlarımızı attık atıyoruz. Böylece özellik Trakya doğalgazda enerjide bir hub haline gelecektir.

Enerji vizyonumuzu, 2053'de birincil kaynaklarda dışa bağımlılığımızı yüzde 71'den yüzde 13'e indirecek şekilde belirledik.

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