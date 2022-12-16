Hacı Sayid baklavaları iflas etti! Hacı Sayid'in sahibi Hadise'nin eski eşi ve kayınpederi

TÜRKİYE'nin ünlü baklavacılarından Hacı Sayid iflas etti. Hacı Sayid baklavanın sahibi Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'in babası Burhan Dinçerler ile kardeşi (Hadise'nin eski eşiyle aynı ismi taşıyor) Mehmet Dinçerler. Hadise'nin boşandığı kocası Mehmet Dinçerler'in de Hacı Sayid baklavalarında yüzde 25 hissesi vardı.

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TÜRKİYE'nin en eski ve ünlü baklava zincirlerinden Hacı Sayid baklava markası battı. Tarihi 1960'lı yıllara kadar dayanan Hacı Sayid baklavaları, bir süre önce içine düştüğü mali problemler nedeniyle konkordato istemişti.

Hacı Sayid'in sahibi Hadise'nin eski kayınpederi

Türkiye'nin en bilindik markalarından biri olan Hacı Sayid'in sahibi şarkıcı Hadise'nin eski kayınpederi Burhan Dinçerler ile kardeşi Mehmet Dinçerler'di. Hadise, Burhan Dinçerler'in oğlu Mehmet Dinçerler ile evlenmiş ama eşiyle 5 ay sonra soluğu mahkemede almıştı. Hadise'nin boşadığı eski eşi Mehmet Dinçerler'in de Hacı Sayid baklavalarından yüzde 25 hissesi bulunuyordu.

Hacı Sayid'in içini boşaltmışlar

İflas duruşmasında küçük hissedar Mehmet Dinçerler’in avukatı Hicran Akkaya Şenol şoke eden açıklamalar yaptı. İddiasına göre Hacı Sayid baklava şirketinin içi boşaltıldı. Avukat mahkemede şunları söyledi:

-'Piyasa borcu ile SGK ve vergi borçları bu şirketin üzerinde bırakılıyor. Şirketin mali kaynakları, grup şirketlerine devredilmiş. Mahkeme, yönetim kayyumu atamadığı için şirketin içi boşaltıldı. Yargıtay’a gitmeden önce borca batık olmayan şirket, Yargıtay’a gittikten sonra borca batık hale geldi. Şirketin içi boşaltıldı. Tüm bunları daha önce de mahkemeye bildirdik.'