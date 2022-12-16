Motosikletli kuryeden 150 bin Euro yola saçıldı olanlar oldu! Dayı paraları verin lan

İstanbul Zeytinburnu'nda belki de herkesin hayatında en fazla bir kez yaşayabileceği bir olay meydana geldi. Döviz taşıyan motosikletli bir kurye, 150 bin euroyu yola düşürdü. Yola saçılan paraları toplayan vatandaşlara seslenen kuryenin "Dayı paraları verin lan" demesi güldürdü.

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İSTANBUL Zeytinburnu'nda belki de herkesin hayatında en fazla bir kez yaşayabileceği bir olay meydana geldi. Döviz taşıyan motosikletli bir kurye, 150 bin euroyu yola düşürdü. Kurye trafiği durdurup yola saçılan paraları toplamaya çalışsa da bazı sürücülerin kendisine yardım ettiğini ve parayı getirdiğini, bazılarının ise topladığı paraları getirmediğini anlattı. Kurye, paraların çalınması ihtimaline karşılık o anları telefonuyla da kaydetti. Fakat kurye, 85 bin euronun kayıp olduğunu belirtti.

Eurolar birden yola saçıldı

Beylikdüzü'nden Kapalıçarşı'ya dün 150 bin euro götüren motosikletli kurye Ünal Coşkun, işlem iptal edilince paralar ile dönüşe geçti.

Kurye Coşkun, saat 16.00 sıralarında Zeytinburnu sahil yoluna geldiğinde montunun içine koyduğu euro yola saçıldı. Araçlar lastikle bağlanmış dövizlerin üzerinden geçince paralar rüzgarın da etkisiyle saçıldı.

85 bin euro hala kayıp

Kurye trafiği durdurup paraları toplamaya çalıştı, sürücüler ve araçlardan inenler kuryeye yardım etti. Kurye paranın çalınmaması için o anları cep telefonuyla kaydetti.

Ancak yaklaşık 1 milyon 700 bin lira eden 85 bin euro'nun kayıp olduğu belirtildi. Kurye suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

"Montum rüzgarla açılınca paralar yola saçıldı"

Olayı anlatan Ünal Coşkun, "Montum rüzgarla açılınca paralar yola saçıldı. Trafik durunca bir çok kişi paraları topladı. Getirenler de oldu getirmeyenler de oldu. Suç duyurusunda bulundum. Paraların seri numarası belli, bütün döviz bürolarına iletildi" dedi. Kamera kayıtlarının incelendiğini kaydeden Coşkun, "Paralar umarım bulunur. 8 bin liraya çalışıyorum, eşim hamile zor durumdayım. Kayıp para 85 bin euro. Para geri gelmezse zor durumda kalırım" dedi.