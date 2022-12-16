Türkiye günlerce onu konuşmuştu! İşte sahte doktor Ayşe Özkiraz'a istenen ceza

Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki "sahte doktor" soruşturmasında iddianame hazırlandı. Yaklaşık 4 ay boyunca hastanede gözlemci asistan gibi bulunan Ayşe Özkiraz'ın 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Kendisini Çapa Tıp Fakültesini dereceyle bitiren yeni bir doktor gibi tanıtan Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki bir uzman doktorun yanında 4 aydır gözlemci asistan olarak yer alan Ayşe Özkiraz'ın diplomasının sahte olduğu anlaşılmış, hastane yönetiminin şikayeti üzerine gözaltına alındıktan sonra 25 Kasım günü tutuklanmıştı.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılı tarafından sahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlandı. Soruşturma kapsamında Özkiraz hakkında "Resmi ve özel belgede sahtecilik" ve yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen "1219 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından iddianame hazırlandı ve yargılanması için Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesine sunuldu.

Özkiraz, İddianame göre, "Resmi ve özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, 1219 sayılı Kanun kapsamında ise 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz yıl Veliköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan, üniversite sınavını kazanmamasına rağmen ailesine Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandığı yalanını söyleyen Özkiraz, ifadesinde şunları söylemişti: "Ortaokulu Çerkezköy 75'inci Yıl Ortaokulu'nda okudum. Liseyi Veliköy Meslek Lisesi'nde okudum ve 2021 yılında mezun oldum. Ben lisede öğrenciyken ailem tıp fakültesinde okumamı istiyordu. Bana güvenip yüksek puan alacağımı düşünüyorlardı. Liseden mezun olurken üniversite sınavına girdim. Ancak başarısız olduğum için tercih yapmadım.

Ailemin güvenini sarsmamak için evde sorun olmasın diye anneme, üvey babama ve üvey kardeşlerime Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandığımı söyledim. Ailem sınav sonuç belgesini görmek istediğinde de gerçek sınav sonuç belgem üzerinde telefonda oynama yaparak sahte bir sınav sonuç belgesi hazırlayıp gösterdim."

"Hiçbir şekilde derse girmedim."

Daha sonra yalnız olarak gittiği İstanbul'da özel bir yurtta kendisini tıp fakültesi öğrencisi olarak tanıttığını anlatan Özkiraz, "Burada hem öğrenciler hem de çalışanlar kalıyordu. İlk başta çalışan olarak kalmayı düşündüm. Sonra vazgeçip yurt idaresinde görevli olan soy ismini bilmediğim N. isimli görevli kadına kendimi tıp fakültesi öğrencisi olarak tanıttım. Benden bir takım resmi belgeler istediler. İstenilen belgelerden sadece öğrenci belgesini daha sonra getireceğimi söyledim. Sonraki süreçte de sürekli olarak getireceğim diyerek bu kişileri oyaladım.

Yurdun masrafları için de ailemle görüştüm. Ailem zaten bu fakülteyi kazandığımı düşündüğü için bana para gönderiyordu. Yurda yerleştim soy ismini bilmediğim S. ve A. isimli Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileriyle birlikte kalmaya başladım. Bu öğrencilere Çapa Tıp Fakültesi'nde öğrenci olduğumu söyledim. Bu süreçte Çapa Tıp Fakültesi'nin bahçesine ara ara gittim. Burada öğrencilerle tanıştım. Bunlardan birinin ismi Hatice idi. Diğerlerini hatırlamıyorum. Bu kişilerle hiçbir zaman samimi olmadım. Bende numaraları yoktur. Hiçbir şekilde derse girmedim."

"Bu kartların üzerine Ayşem Özkiraz yazdırdım"

Çapa Tıp Fakültesi'ne girebilmek için İstanbul Eminönü'nde bir pasajda öğrenci kimlik kartı bastırdığını söyleyen Özkiraz, "Bu kartların üzerine Ayşem Özkiraz yazdırdım. Aramada ele geçen kartlar bu öğrenci kartlarıdır. Okula girerken bu öğrenci kartlarını gösterip giriyordum. Bu sebeple şüphe duyulmuyordu. Okula gitmediğim zamanlarda da İstanbul'da part time farklı yerlerde çalıştım. Ayrıca aynı yerde Ankara Şehir Hastanesi, Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi personel kimlik kartlarını da bastırdım. Ancak bunları hiçbir yerde göstermedim. Plaketleri de Instagram'dan bir sayfa ile görüşerek yaptırdım" demişti.

"Bunlara kendimi doktor olarak tanıttım"

Ayşe Özkiraz, yurtta kaldığı dönemlerde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yemekhanesine yurtta kalan öğrencilerle birlikte gittiğini anlatarak, "Kaldığımız yurda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi daha yakındı, ben çevremdekilere Çapa Tıp Fakültesi öğrencisi olduğumu söylediğim için onların kartları üzerinden yemek alıyordum. Parasını onlara gönderiyordum. Hatta A.Ö. isimli Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi kendi yemek kartını kullanmadığı için bana vermişti. Bir süre de onun kartıyla yemek yedim. Ayrıca Instagram üzerinden S.U. ve F.G. isimli Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hemşire ve personel olan şahıslarla tanıştım. Bunlara kendimi doktor olarak tanıttım. Bunlarla zamanla arkadaş olduk" diye konuşmuştu.

Zaman zaman İstanbul'dan Çerkezköy'e geldiğini söyleyen Özkiraz, "2021 yılının Kasım ayı içerisinde annem hastalandı. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne getirdik. Burada N.Ö. isimli acil hekimine kendimi doktor olarak tanıttım. Annemi muayene ettirdim. Sonra da birkaç kez daha Çerkezköy Devlet Hastanesi acil bölümüne geldim. Acilde durup vakit geçirmek istediğimi söyledim. F.Ç. isimli doktor bana izin verdi. Onun izniyle hastanede vakit geçirdim. Burada bulunduğum zaman zarfında doktor koltuğuna oturduğum olmuştur. Boynuma stetoskop da takmıştım. Bu stetoskopu medikalciden almıştım. Acilde bulunduğum zaman zarfında kesinlikle hasta muayene etmedim, ancak muayeneleri izledim. İfade ettiğim üzere sadece birkaç kez acil bölümüne geldim" diye konuştuğu öğrenilmişti.



Özkiraz, 2021 yılı eğitim dönemi bittikten sonra 2022 yılı haziran ayı içerisinde Çerkezköy'de ailesinin yanına geldiğini belirterek, "Çocuk cerrahı olmak istediğim için tek başıma hiç kimseyi referans göstermeden Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde çocuk cerrahı olan Dr. M.K.'nın odasına gittim. Sekreteri ile görüşüp kendimi tıp fakültesinden mezun doktor olarak tanıtıp doktor M.K. ile görüşmek istediğimi söyledim. Sekreterinin ismi T.A.. Bir süre sonra doktor M.K. beni kabul etti, görüştük. Kendimi Çapa Tıp Fakültesi mezunu doktor olarak tanıttım. Ayrıca TUS sınavında 81 puan aldığımı söyleyip TUS sınav sonuç belgesi gösterdim. Bu belgeyi daha önce yaptığım gibi Instagram üzerinden görmüş olduğum B.O. ismine hazırlanmış belge üzerinde telefonda oynama yaparak oluşturmuştum. Çocuk cerrahisi bölümüne ilgi duyduğumu, yanında vakit geçirmek istediğimi söyledim. Annemin öğretmen babamın ise gıda mühendisi olduğunu, Ankara'da yaşadıklarını söyledim" demişti.