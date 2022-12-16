Hiç ortalıkta yoktu Mehmet Şimşek Erdoğan ile görüntülenince kulisler kaynadı

Eski Maliye ve Ekonomi Bakan Mehmet Şimşek, sürprize imza attı. Herkesi ters köşeye yatıran Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı törende ortaya çıktı.

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Çok uzun süredir kameralardan uzak duran Eski Maliye ve Ekonomi Bakan Mehmet Şimşek, herkese büyük bir sürpriz yaptı.

Siyasetten, polemiklerde uzan duran, sessiz sedasız köşesine çekilen bir dönemin en çok konuşulan ekonominin başındaki isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında ortaya çıktı.

Şimşek, bugün Avrupa'nın en büyük gaz deposu olan Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın yanından ayrılmadı

Kulisler kaynadı

Şimşek ile Erdoğan'ın tören boyunca sıcak görüntüler vermesi seçimlere doğru siyaset kulislerini hareketlendirdi. 'Ekonominin yeni patronu Şimşek mi oluyor?' soruları soruldu.

Bir dönem Babacan'ın partisine katılacağı söylenmişti

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra yeni kabinede görev almayan Şimşek'in adı bir dönem adı AK Parti'den ayrılan Ali Babacan'ın Deva Partisi ile anılıyordu.

Şimşek son olarak kasım ayında Mehmet Emin Ekmen'in oğlunun düğünde Babacan ile birlikte şahitlik yapmıştı.

Erdoğan'ı karşılayan heyette yer alan Şimşek, açılış töreninde kurdele kesiminde de Erdoğan'ın yanındaydı.

Mehmet Şimşek kimdir?

Mehmet Şimşek, 1967 yılında Batman ili Gercüş ilçesinin Arıca (Kefre) köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Batman Merkez'de, liseyi ise Gercüş'de tamamlayan Şimşek, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden dönem ikincisi olarak mezun oldu.

Şimşek, 1993 yılında Exeter Üniversitesi'nde finans ve ekonomi dalında yüksek lisans derecesini aldı. Ardından Türkiye, ABD ve İngiltere'de önemli finans kuruluşlarında çalışan Şimşek, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde AK Parti Gaziantep 1. sıra milletvekili olarak seçildi.

Seçimlerden sonra kurulan 60. Hükümet'te Hazine ve Ekonomi'den sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. 1 Mayıs 2009 tarihine kadar bu görevi yürüten Şimşek, bu tarihte ilan edilen kabine değişikliği ile Maliye Bakanlığı görevine getirildi. Şimşek 2015 yılı Kasım ayına kadar bu görevini sürdürdü. 2015 yılında yeniden ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı görevini üstlenen Şimşek, 9 Temmuz 2018'e kadar bu görevini sürdürdü. Şimşek ardından kurulan AK Parti hükümetlerinde ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabinelerinde de yer almadı.

İyi derecede İngilizce bilen Şimşek, evli ve 3 çocuk babası.