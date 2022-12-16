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Trabzonspor-Fenerbahçe maçına konuk takımın taraftarı alınmayacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trabzonspor-Fenerbahçe maçına konuk takımın taraftarı alınmayacak

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

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TSYD Trabzon Şube Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı A grubu riskli müsabaka kategorisinde değerlendirildi. Daha önceki yıllarda olduğu gibi misafir takım taraftarının alınmaması yönündeki uygulamaya bu maçta da devam edilmesine karar verildi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada, 1600'ü özel olmak üzere 2 bin 400 güvenlik personeli görev yapacak.

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