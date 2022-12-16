Halaskar Gazi Gençli Merkezi'nin temeli atıldı

İBB, ‘150 Günde 150 Proje’ maratonu kapsamında, İstanbul’un kalbi Mecidiyeköy’e yeni çehre kazandıracak ‘Halaskar Gençlik ve Yaşam Merkezi’nin temelini attı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında, İstanbul’un kalbi Mecidiyeköy’e yeni çehre kazandıracak “Halaskar Gençlik ve Yaşam Merkezi”nin temelini attı. İBB iştirakleri KİPTAŞ ve İMAR AŞ tarafından yürütülen projede; kız öğrenci yurdu, cami, kültür merkezi, meydan ve etkinlik alanları bulunacak.

Temel atma töreni; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve CHP milletvekili Turan Aydoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Törende sırasıyla; KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, Keskin ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

Temeli atılan kompleks içinde yer alacak 326 yatak kapasiteli yurdun adı, ‘Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu’ olacak.