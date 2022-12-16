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Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in duruşması ertelendi!

Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in duruşması ertelendi!

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Türkiye'ye iadesi konuşulan Özer'in temyiz mahkemesindeki duruşması 20 Aralık'a ertelendi.

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Arnavutluk’tan Türkiye’ye iade edilmesi kararı verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in temyiz mahkemesindeki duruşması, 20 Aralık’a ertelendi. Dıraç Temyiz Mahkemesi kaynakları, duruşmanın, sağlık raporu sunan Özer'in savunma avukatının duruşmada bulunmaması nedeniyle 20 Aralık'a ertelendiğini doğruladı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım’daki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti. Özer ise 7 Aralık’ta kararı temyize götürmüştü.

30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş; karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.​​​​​​​

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