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30 gündür kayıptı! Telefon sinyali ekipleri harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
30 gündür kayıptı! Telefon sinyali ekipleri harekete geçirdi

SAKARYA’da 30 gündür haber alınmayan Abdurrahman Avcı'nın telefon sinyali ekipleri harekete geçirdi. 3 ayrı bölgede çalışma sürüyor.

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Sakarya’da kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki Abdurrahman Avcı'yı arama çalışmaları devam ediyor.  Son olarak Avcı’nın telefon sinyalinin Geyve ilçesinde Koru, Sabırlar ve Doğancıl Mahallelerinden geldiğini belirleyen ekipler harekete geçti.

50 kişilik grup, 3 ayrı bölgede arama çalışması başlattı. Herhangi bir bulguya rastlayamayan ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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