BIST 5.257
DOLAR 18,65
EURO 19,85
ALTIN 1.068,34
HABER /  GÜNCEL

Dolandırıcıların yeni tuzağı! Sakın bu mesajı açmayın paranız gidiyor!

Dolandırıcıların yeni tuzağı! Sakın bu mesajı açmayın paranız gidiyor!

Dolandırıcılar yine boş durmadı. Sahtekarların insanları tuzaklarına düşürmek için kurguladıkları yeni oyunu deşifre oldu. İş bulma vaadiyle insanların umutlarıyla oynayan dolandırıcılar, "İş-Kur'un özel versiyonuyuz" diyerek vatandaşları tuzaklarına düşürmeye çalıştı.

Abone ol

Dolandırıcılar insanları kandırmak için oyunlarına yeni oyunlar ekliyor. Bir zamanlar iş vaadiyle atılan mesajlar vatandaşların telefonlarına yeniden gitmeye başladı. Dolandırıcılar insanları tuzaklarına düşürmek için "İş-Kur'un özel versiyonuyuz" yalanını da ortaya attılar.

"İŞ-KUR'un özel versiyonuyuz" 

'Merhaba sizi 1 saat çalışmaya davet ediyorum. Günlük maaş bin TL ile 3800 TL arasında, bana ulaşın' şeklinde bir dönem herkese gidiyordu bu tarz mesajlar. Bir saat çalışma karşılığında 500, bin, iki bin TL para vaat ediyorlardı. O mesajlar yine gönderilmeye başlandı ama başka bir tuzak yöntemle. Dolandırıcılar artık iş arayanları hedef alarak 'İş-Kur'un özel versiyonuyuz' yalanını uydurdular. Dolandırıcılar bir haftada iş bulmak için 2 bin 500, 1 ayda iş bulmak için bin TL istedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir'de işkence çiftliği: Esnafa işkence, uyuşturucuya alıştırdıkları kadınlara tecavüz ettiler
Balıkesir'de işkence çiftliği: Esnafa işkence, uyuşturucuya alıştırdıkları kadınlara tecavüz ettiler
Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar 'rüşvet'ten tutuklandı
Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar 'rüşvet'ten tutuklandı
Ekrem İmamoğlu kararını veren hakim cinsel taciz soruşturması geçirmiş! Kur'an hediye etmiş
Ekrem İmamoğlu kararını veren hakim cinsel taciz soruşturması geçirmiş! Kur'an hediye etmiş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 6 yaşında evlilik için ilk kez konuştu! Benim de 4 kızım var
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 6 yaşında evlilik için ilk kez konuştu! Benim de 4 kızım var
Diyarbakır'da polis aracına bombalı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Diyarbakır'da polis aracına bombalı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Yaşlı çift dolandırıların kurbanı oldu! "Cinayete karıştınız" dediler, umre paralarını aldılar
Yaşlı çift dolandırıların kurbanı oldu! "Cinayete karıştınız" dediler, umre paralarını aldılar
Bosna Hersek AB’ye adaylık statüsü kazandı
Bosna Hersek AB’ye adaylık statüsü kazandı
Mersin'de korkunç kaza! Anne yaralandı, kızı hayatını kaybetti
Mersin'de korkunç kaza! Anne yaralandı, kızı hayatını kaybetti
Alkol tartışmasında kan aktı! Oğul öldü, baba gözaltında
Alkol tartışmasında kan aktı! Oğul öldü, baba gözaltında
Kahramanmaraş’ta iki ayrı okulda panik! 30 öğrenci hastanelik oldu
Kahramanmaraş’ta iki ayrı okulda panik! 30 öğrenci hastanelik oldu
Zelenskiy "durum ciddi" diyerek destek istedi! "Enerji terörü tamamen yenilgiye uğratılmalıdır"
Zelenskiy "durum ciddi" diyerek destek istedi! "Enerji terörü tamamen yenilgiye uğratılmalıdır"
Biden'dan Afrika Birliği'ne G20'ye katılın çağrısı
Biden'dan Afrika Birliği'ne G20'ye katılın çağrısı