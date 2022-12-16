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Avrupa'da enflasyonun ateşi dinmedi on altı üye devlette düştü sekizinde arttı

Avrupa'da enflasyonun ateşi dinmedi on altı üye devlette düştü sekizinde arttı

Eurostat'a göre, Kasım ayında enflasyon Euro bölgesinde yüzde 10,1 ve AB'de yüzde 11,1 oldu. Ekim ayına kıyasla, yıllık enflasyon on altı üye devlette düştü, üçünde sabit kaldı ve sekizinde arttı.

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Euro Bölgesi'nde Ekim'de yüzde 10,6 olan enflasyon Kasım'da yüzde 10,1'e geriledi. Bir yıl önce kaydedilen oran yüzde 4,9'du. Buna karşın, AB'de yıllık enflasyon Ekim'deki yüzde 11,5'ten Kasım'da yüzde 11,1'e geriledi.

İtalya'da yıllık enflasyon oranı Kasım ayında yüzde 12,6 ile geçen ay kaydedilen rakama göre sabit kaldı. Kasım 2021 itibarıyla oran yüzde 3,9 idi.

En düşük yıllık oranlar İspanya'da (yüzde 6,7), Fransa'da (yüzde 7,1) ve Malta'da (yüzde 7,2) kaydedildi.

En yüksek yıllık oranlar Macaristan'da (yüzde 23,1), Letonya'da (yüzde 21,7), Estonya ve Litvanya'da (her ikisi de yüzde 21,4) kaydedildi.

Ekim ayı ile karşılaştırıldığında, yıllık enflasyon on altı üye devlette düştü, üçünde sabit kaldı ve sekizinde arttı. Kasım ayında Euro bölgesi yıllık enflasyon oranına en büyük katkıyı enerji (+3,82 puan), ardından gıda, alkol ve tütün (+2,84 puan) ve hizmetler (+1,76 puan) izledi.

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