BIST 5.257
DOLAR 18,65
EURO 19,85
ALTIN 1.068,34
HABER /  EKONOMİ

Benzinden sonra motorine de büyük zam! İşte 16 Aralık 2022 benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Benzinden sonra motorine de büyük zam! İşte 16 Aralık 2022 benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Benzine gece yarısı 1 lira 7 kuruş zam geldi ve zam pompaya yansıdı... Araç sahiplerine bir kötü haber daha geldi... Motorine de bu gece yarası 2 liraya yakın zam geliyor...

Abone ol

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Gece yarısı benzinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş zam geldi ve zam pompaya yansıdı...

Zamlı benzin fiyatları kaç lira oldu

Uygulanmaya başlanan zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da ortalama 18,51 TL’ye, Ankara’da 18,72 TL’ye, İzmir’de 18,71 TL’ye yükseldi.

Motorine 1 lira 70 kuruş zam

Motorin fiyatlarında artış bekleniyor. 1.7 TL olacağı tahmin edilen zammın 17 Aralık 2022 gününden (bu gece yarısı) itibaren geçerli olacağı düşünülüyor. Henüz resmi açıklama yapılmadı.

Güncel motorin fiyatları...

Motorinin litre fiyatı ortalama olarak İstanbul’da 21,05 TL, Ankara’da 21,22 TL, İzmir’de 21,30 TL seviyesinde bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Dolandırıcıların yeni tuzağı! Sakın bu mesajı açmayın paranız gidiyor!
Dolandırıcıların yeni tuzağı! Sakın bu mesajı açmayın paranız gidiyor!
Balıkesir'de işkence çiftliği: Esnafa işkence, uyuşturucuya alıştırdıkları kadınlara tecavüz ettiler
Balıkesir'de işkence çiftliği: Esnafa işkence, uyuşturucuya alıştırdıkları kadınlara tecavüz ettiler
Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar 'rüşvet'ten tutuklandı
Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar 'rüşvet'ten tutuklandı
Ekrem İmamoğlu kararını veren hakim cinsel taciz soruşturması geçirmiş! Kur'an hediye etmiş
Ekrem İmamoğlu kararını veren hakim cinsel taciz soruşturması geçirmiş! Kur'an hediye etmiş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 6 yaşında evlilik için ilk kez konuştu! Benim de 4 kızım var
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 6 yaşında evlilik için ilk kez konuştu! Benim de 4 kızım var
Diyarbakır'da polis aracına bombalı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Diyarbakır'da polis aracına bombalı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Yaşlı çift dolandırıların kurbanı oldu! "Cinayete karıştınız" dediler, umre paralarını aldılar
Yaşlı çift dolandırıların kurbanı oldu! "Cinayete karıştınız" dediler, umre paralarını aldılar
Bosna Hersek AB’ye adaylık statüsü kazandı
Bosna Hersek AB’ye adaylık statüsü kazandı
Mersin'de korkunç kaza! Anne yaralandı, kızı hayatını kaybetti
Mersin'de korkunç kaza! Anne yaralandı, kızı hayatını kaybetti
Alkol tartışmasında kan aktı! Oğul öldü, baba gözaltında
Alkol tartışmasında kan aktı! Oğul öldü, baba gözaltında
Kahramanmaraş’ta iki ayrı okulda panik! 30 öğrenci hastanelik oldu
Kahramanmaraş’ta iki ayrı okulda panik! 30 öğrenci hastanelik oldu
Zelenskiy "durum ciddi" diyerek destek istedi! "Enerji terörü tamamen yenilgiye uğratılmalıdır"
Zelenskiy "durum ciddi" diyerek destek istedi! "Enerji terörü tamamen yenilgiye uğratılmalıdır"