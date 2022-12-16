Benzinden sonra motorine de büyük zam! İşte 16 Aralık 2022 benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Benzine gece yarısı 1 lira 7 kuruş zam geldi ve zam pompaya yansıdı... Araç sahiplerine bir kötü haber daha geldi... Motorine de bu gece yarası 2 liraya yakın zam geliyor...

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Gece yarısı benzinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş zam geldi ve zam pompaya yansıdı...

Zamlı benzin fiyatları kaç lira oldu

Uygulanmaya başlanan zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da ortalama 18,51 TL’ye, Ankara’da 18,72 TL’ye, İzmir’de 18,71 TL’ye yükseldi.

Motorine 1 lira 70 kuruş zam

Motorin fiyatlarında artış bekleniyor. 1.7 TL olacağı tahmin edilen zammın 17 Aralık 2022 gününden (bu gece yarısı) itibaren geçerli olacağı düşünülüyor. Henüz resmi açıklama yapılmadı.

Güncel motorin fiyatları...

Motorinin litre fiyatı ortalama olarak İstanbul’da 21,05 TL, Ankara’da 21,22 TL, İzmir’de 21,30 TL seviyesinde bulunuyor.