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Bakan Yanık duyurdu: 7 milyon TL daha kaynak aktarıldı

Bakan Yanık duyurdu: 7 milyon TL daha kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerindeki sel felaketi nedeniyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 7 milyon TL daha kaynak aktardıklarını duyurdu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kumluca ve Finike'de yaşanan selde zarara uğrayan hanelerimize ilişkin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 7 milyon TL daha kaynak aktardık" dedi.

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