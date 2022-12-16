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Dünya Kupası final maçında konuşmak istedi! FIFA'dan Zelenskiy’e cevap gecikmedi!

Dünya Kupası final maçında konuşmak istedi! FIFA'dan Zelenskiy’e cevap gecikmedi!

FIFA, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky'nin Dünya Kupası final maçı öncesinde konuşma yapma talebine olumsuz cevap verdi.

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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son ayklaşıldı.

Turnuvada sıra finale geldi.

Dünya pazar günü oyanacak Arjantin-Fransa finaline kilitlendi.

Final öncesinde konuşma yapmak istedi
Milyonlarca kişinin ekranları başından takip edeceği dünyanın en büyük organizasyonlarından birinin finalini Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky fırsata çevirmek istedi.

FIFA talebi reddetti
Kiev yönetimi, final maçından önce stada bağlanarak video konferans sistemi ile Zelensky'nin bir konuşma yapmasını talep etti.

BBC'nin haberine göre talep FIFA yönetimi tarafından teddedildi. BBC'ye konuşan yetkili, teklifin reddedilmesine rağmen görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Birçok organizasyonda katılımcılara hitap etmişti
Zelensky, Rusya savaşının başlamasından sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan Avrupa Parlamentosu'na, ABD'deki önemli üniversitelerin mezuniyet törenlerinden G-20 Zirvesi'ne, Cannes Film festivalinden daha birçok organizasyona başlanarak konuşma yapmıştı.

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