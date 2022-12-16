Fuat Oktay Meclis'te İmamoğlu'na resti çekti, altılı masayı topa tuttu!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde açıklama yaptı. İmamoğlu davası üzerinden altılı masayı hedef alan Oktay açıklamasında "Mahkeme kararlarının arkasında "siyasi akıl" aramak, "siyasal akılsızlığın" ta kendisidir. Adaylık kavgasına mahkeme kararını alet etmek trajikomiktir" dedi. Adaylık üzerinden İmamoğlu'na gönderme yapmayı ihmal etmedi. İşte Fuat Oktay'ın o açıklamaları...

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'de Bütçe görüşmeleri kapanış konuşmasında açıklama yaptı.

Oktay'ın ifadelerinden öne çıkanlar şöyle:

Diyarbakır’da polis servis aracının geçişi sırasında, hain terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonucu yaralanan polislerimize ve bir sivil vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan bu saldırılar tam tersine milleti birbirine kenetleyecektir. Terörle mücadele kararlılığımızı da perçinleyecektir.

"Gündem inşa edilmeye çalışıldığını gördük"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının, yargılandığı bir davada aldığı ceza üzerinden, gerek kamuoyunda gerekse Meclis’te konunun kendisiyle ilgisi olmayan bir gündem inşa edilmeye çalışıldığını gördük. Öncelikle şu hususları ifade etmek isterim: Anayasamızın “Yargı Yetkisi” başlıklı 9’uncu maddesinde, yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılmaktadır.

"Açıkça hüküm altına alınmıştır"

Anayasamızın 138. Maddesinde; Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisi'nde yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili soru sorulamayacağı, görüşme yapılamayacağı veya herhangi bir beyanda bulunulamayacağı; yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği açıkça hüküm altına alınmıştır.

"Yargı kararı hakkında beyanda bulunmamız mümkün değil"

Bizim bir yargı kararı hakkında beyanda bulunmamız mümkün değildir. Yargısal süreçler devam etmektedir. Yani karar henüz kesinleşmemiştir. Bu kararın daha istinaf ve Yargıtay aşamaları bulunmaktadır. Kararı verecek olan ne yürütme, ne TBMM ne de karalama siyasetiyle muhalefettir. Verilen kararda herhangi bir eksik veya yanlış varsa, bunun düzeltileceği yer yine yargı kademeleridir.

"Alet edilmesi trajikomik bir görüntüdür"

Mahkeme kararlarının arkasında “siyasi akıl” aramak, “siyasal akılsızlığın” ta kendisidir. Muhalefetin kendi içindeki Cumhurbaşkanı adaylığı kavgasına, bu mahkeme kararının alet edilmesi trajikomik bir görüntüdür.

"Delikanlıca adaylığını ilan edip meydana çıkmaya çağırıyoruz"

Muhalefetin, yargısal süreci devam eden mesele üzerinden algı operasyonlarına giriştiğini vurgulayan Oktay, "Kendine güvenenleri, herhangi bir bahaneye sarılmadan delikanlıca (Cumhurbaşkanlığı) adaylığını ilan edip meydana çıkmaya çağırıyoruz" dedi.