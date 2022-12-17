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Fenerbahçe Beko evinde Baskonia'ya boyun eğdi!

Fenerbahçe Beko evinde Baskonia'ya boyun eğdi!

THY Avrupa Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Cazoo Baskonia'ya 76-70 mağlup olarak üst üste ikinci yenilgisini aldı.

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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 14. hafta karşılaşmasında Cazoo Baskonia'ya sahasında 76-70 yenilerek 4. mağlubiyetini aldı.

THY Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Cazoo Baskonia takımıyla karşılaştı. Mücadelede gülen taraf 76-70'lik skorla Baskonia oldu.

Bu sonuçla temsilcimiz Fenerbahçe Beko çift maç haftasını iki yenilgi ile kapatırken toplamda ise 4. mağlubiyetini yaşadı. Baskonia ise 9. galibiyetine ulaştı.

Fenerbahçe Beko’da Marko Guduric 14 sayı - 3 asist - 2 ribaund, Tonye Jekiri 12 sayı - 9 ribaund - 5 asist, Melih Mahmutoğlu 11 sayıyla oynadı.

Baskonia’da Markus Howard 15 sayı - 3 ribaund - 1 asist, Pierria Henry 13 sayı - 5 ribaund - 3 asist, Maik Kotsar 10 sayı - 5 ribaundla maçı tamamladı.

Fenerbahçe’de sakatlıkları sebebiyle Scottie Wilbekin, Jonathan Motley ve Nemanja Bjelica forma giymedi.

Fenerbahçe Beko: 70 - Cazoo Baskonia: 76

Salon: Ülker ve Spor Etkinlik

Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Gytis Vilius (Litvanya), Milan Nedovic (Slovenya)

Fenerbahçe Beko: Metecan Birsen 2, Şehmus Hazer, Edwards 10, İsmet Akpınar, Samet Geyik, Melih Mahmutoğlu 11, Hayes-Davis, Pierre 10, Jekiri 12, Guduric 14, Booker, Calathes 11

Cazoo Baskonia: Howard 15, Raieste, Henry 13, Sedekerskis 8, Marinkovic 5, Thompson 4, Kotsar 10, Enoch 9, Costello 10, Giedraitis, Hommes 2, Kurucs

1. Periyot: 13-21

Devre: 33-52

3. Periyot: 56-67

5 Faulle Çıkan: 37.55 Guduric (Fenerbahçe Beko)

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