Polisin 'dur' ihtarına ateşle karşılık verdiler, kaza yaptılar! 1 ölü, 2 yaralı

OSMANİYE 'nin Kadirli ilçesinde bir otomobil polisin dur ihtarına uymayıp kaçarken polis ekip otosuna çarptı, ardından çatışma çıktı. Kaçan şüphelilerden 1'i çıkan çatışmada hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Şehit Mustafa Yağız Mahallesi Taputepesi mevkiinde bulunan polis uygulama noktasına gelen ve içerisinde 3 kişinin olduğu otomobil polisin 'dur' ihtarına uymayarak polis ekip otosuna çarparak kaçtı.

Kaçan otomobil ile polis ekiplerinin kovalamacası sonucu kaçan araç uygulama noktasından 2 km sonra yine bir polis aracına çarparak durabildi.

Polisin ihtarına rağmen araç içinden silah çıkaran şüphelilere polis silahla karşılık verdi. Olayda polisin açtığı ateş sonrası O.B. (22), M.S. (23) ve Sefa K. yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla ilçede bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Sefa K. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.