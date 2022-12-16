Selim Sayılgan’a 19 yıl hapis: Rüşvet verip Kervansaray otellerini gasp etmiş

Kervansaray Yatırım Holding AŞ yetkilisi ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer, eski yönetici Selim Sayılgan’ın rüşvet vererek hazırladığı sahte belgelerle şirkete ait gayrimenkulleri gasp ettiğini ileri sürdü. Savcılık Sayılgan, noter başkatibi ve aracı hakkında dava açtı. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada karar çıktı, Selim Sayılgan 19 yıl hapse mahkum edildi.

Abone ol

Kervansaray Yatırım Holding AŞ yetkilisi ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer avukatı Mehmet Dedeoğlu aracılığıyla geçtiğimiz yıllarda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Tümer, eski yönetim kurulu başkanı Selim Sayilgan ve Ertan Sayilgan'in Hüseyin Kara vasitasiyla Ankara 24. Noterliği Başkatibi olan Hasan Tokmak'a rüşvet vererek geçmişe dönük sahte kira kontratı düzenleterek resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği sözleşmeye dayanarak bu kişilerin Kervansaray Yatirm Holding AŞ'den Bursa ilinde bulunan iki oteli sahte kira sözleşmesi kontratına dayanarak gasp ettikleri ve gelirleri kendilerinin aldıklarını ileri sürdü. Tümer, şirketin halka arz edildiği, bütün yatırımların bu nedenle zarar uğratıldığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

Sayılgan iddiaları reddetti

Zeynep Tümer'in iddiaları sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Selim Sayılgan bu tür işlemlerim noter tarafindan yürütüldüğünü, bu işlemlerden mükellef olmadığını, aile içerisindeki ihtilaflardan dolayı sirket otellerini koruyabilme amacıyla

tapulara şerh işlemlerinin yapıldığını anlattı. Sayılgan, Bu sebeple kira gelirlerinin olmadığı, noter onayı ekinde yer alan nüfus cüzdani verilis tarihinin 2016 olmasi bakimindan bunun nasil kira sözlesmesine ek yapıldığını bilmediğini ifade etti.

Suçlarını itiraf etti

Noter aracısı Hüseyin Kara samimi ikrarlarda bulunarak, Selim Sayılgan'dan sahte kira kontratının notere onaylatılması bakımından maddi menfaat temin ettiğini, bu iş karşılığında yarım milyon aldığını, noter Başkatibinin ise bu iş karşılığında rüşvet aldığı, bu kapsamda şüphelinin de sahte kira sözleşmesi bakimindan süpheli Hüseyin Kara vasıtasıyla Hasan Tokmak'in rüşvet verdiği ve bu suça iştirak ettiğini itiraf etti. Yürütülen soruşturma sonunda savcılık tarafından olayla ilgili iddianame düzenlendi. İddianamede dosyanın bilirkişi incelemesine gittiği, inceleme sonunda sahte olarak düzenlenen kira sözleşmesinin içeriğini kabul ettiği, bu kapsamda resmi evrakta sahtecilik suçunun işlenmesine diğer süpheliler Hüseyin Kara, Hasan Tokmak, Ertan Sayılgan ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri, sahte olduğu tespit edilen noter onaylı kira sözleşmesinin birden çok tapu müdürlüğüne verilmek suretiyle zincirleme biçimde resmi evrakta sahtecilik suçunun işlendiği ileri sürüldü.

Hapis çıktı

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda Selim Sayılgan nitelikli dolandırıcılık suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün, resmi evrakta sahtecilikten 5 yıl 7 ay 15 gün, rüşvet verme suçundan 4 yıl hapse çarptırıldı. Noter başkatibi Hasan Tokmak; rüşvet-5 yıl 4 ay, resmi evrakta sahtecilik 5 yıl 7 ay, aracı Hüseyin Kara; rüşvet-3 yıl 4 ay, nitelikli dolandırıcılık-7 yıl 9 ay 12 gün, resmi evrakta sahtecilik 4 yıl 8 ay 7 gün hapse mahkum edildi. Sayılgan'ın söz konusu belgeyi halen kullandığı ileri sürülüyor.