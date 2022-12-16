Dev rakama transfer olmuştu: Ahmetcan Kaplan forma giyemeden sezonu kapattı!

Yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan, Hollanda devi Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

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Yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan Hollanda ekibi Ajax'a 9.5 milyon euro bonservisle transfer olan Ahmetcan Kaplan, talihsiz bir sakatlık geçirdi.

Ajax, antrenmanda sakatlanan Ahmetcan Kaplan'ın sol diz çapraz bağında yırtık tespit edildiğini duyurdu. Ameliyat edilen Ahmetcan'ın sezonun geri kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor.

Hollanda ekibi ile henüz resmi bir karşılaşmada forma giyemeyen Ahmetcan Kaplan, sezon başında 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.