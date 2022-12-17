Hablemitoğlu cinayetinde flaş gelişme: Suikastçı Levent Göktaş İstanbul'a getirildi! İşte ilk görüntüsü...

Bulgaristan’dan iade talebi kabul edilen Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı Mustafa Levent Göktaş Türkiye’ye getirildi. Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 23.55'de Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan İstanbul'a getirilen Göktaş, uçaktan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı.

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Türk ve Bulgar yetkililerden edinilen bilgiye göre Göktaş, Bulgaristan güvenlik makamlarından Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol ekibi tarafından teslim alındı ve Türk polisinin nezaretinde bindirildiği uçak, Sofya'dan hareket etti.

Uçak İstanbul'a indi

Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş'ı, Türkiye'ye iadesi çerçevesinde Türk polisi nezaretinde Bulgaristan'dan getiren uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

1 Eylül'de gözaltına alınmıştı

Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı suikastla öldürülmesinin faillerinden olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Göktaş, Bulgaristan-Türkiye sınırına yakın Svilengrad kentinde rutin trafik polis kontrolü sırasında yapılan incelemede hakkındaki aramanın tespit edilmesi üzerine Bulgar makamlarınca 1 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

İadesi kabul edilmişti

Göktaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 5 Eylül 2022'de Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti.

Filibe Temyiz Mahkemesi, Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin talebi 14 Aralık'ta kabul etmişti.

Duruşma tarihine kadar cezaevinde kalacak

Türkiye'ye giriş işlemlerinin yapılmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen Göktaş, SEGBiS aracılığı ile nöbetçi Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne ifade verdi. Hakkında çıkan tutuklama kararı yüzüne okunan Göktaş'ın, duruşma tarihine kadar İstanbul'da cezaevinde kalacağı öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama

"18.12.2002 tarihine Ankara'da Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'na düzenlenen suikastın sanıklarından Mustafa Levent Göktaş, Türkiye'ye getirildi.

Göktaş, "Tasarlayarak Öldürme" ve "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" suçlarına istinaden, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız tarafından yayınlattırılan Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranmaktayken Bulgaristan'da yakalanarak tutuklanmıştı.

Mustafa Levent Göktaş, Türkiye'nin iade talebinin, Filibe Temyiz Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından 16.12.2022 tarihinde Adalet, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarımız koordinesinde İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız personeli tarafından Bulgaristan'dan teslim alınarak yurda getirilmiştir. Şahıs adli işlemlerinin tamamlanması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeline teslim edilmiştir."

İşte Türkiye'ye getirilen Mustafa Levent Göktaş'ın ilk görüntüsü;