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HDP cumhurbaşkanı adayını belirledi: Gültan Kışanak! Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa...

HDP cumhurbaşkanı adayını belirledi: Gültan Kışanak! Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa...

HDP, cumhurbaşkanı adayını cezaevinden seçti. 6 yıldır hapiste olan Gültan Kışanak, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olacak. HDP yönetimi aday göstermemek için Kemal kılıçdaroğlu şartı koydu...

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Altılı masa henüz adayını belirleyememişken, HDP'den dikkat çeken bir adım geldi. HDP, cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kadın aday göstermeye karar verdi. Bu isim eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski Siirt Milletvekili Gültan Kışanak olacak.

İsmail Saymaz'ın yazısına göre 6 yıldır cezaevinde tutuklu olan Gültan Kışanak'ın seçilme nedeni hakkında henüz kesinleşmiş bir hüküm bulunmaması.

Kılıçdaroğlu aday olursa yardımcı oluruz

Bir HDP yetkilisi, Kılıçdaroğlu’nun aday gösterilmesi halinde Kışanak kararını gözden geçirebileceklerini belirterek, “Gereken bütün kolaylıkları gösteririz” diyor.

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