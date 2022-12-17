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CHP yönetimi Meral Akşener'e resti çekti! Ekrem İmamoğlu Belediye Başkanı olarak kalacak

CHP yönetimi Meral Akşener'e resti çekti! Ekrem İmamoğlu Belediye Başkanı olarak kalacak

İYİ Parti ile CHP arasındaki gerilim Ekrem İmamoğlu kararıyla birlikte iyice gün yüzüne çıktı. Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterecekmiş havasına girmesi CHP'nin tepkisini çekti. CHP'li üst düzey bir yönetici, "Adayımızı Akşener belirlemeyecek" derken, İmamoğlu'nun belediye başkanı olarak kalacağının altını çizdi...

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener arasındaki 'aday' gerilimi iyice gün yüzüne çıktı. Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak cezası sonrası Meral Akşener'in İmamoğlu'na adaymış gibi davranması CHP yönetiminin sabrını taşırdı. İsmail Saymaz'a konuşan üst düzey bir CHP yöneticisi, "Cumhurbaşkanı adaşımızı Meral Akşener belirlemeyecek" derken, Ekrem İmamoğlu için de "Belediye Başkanı olarak kalacak" dedi. İşte o CHP yöneticisinin İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamalar...

Adayımızı Akşener belirlemeyecek

 İki gün üst üste yapılan Saraçhane mitingleri CHP yönetimini ranatsız etti. CHP’li üst düzey bir yetkili, Akşener’i şu şekilde eleştiriyor:

“Biz iki şey gördük. Bir: Meral hanımın partimizin içine dönük atağını ve bu ataktan bir şey çıkmayacağını gördük. Cumhurbaşkanı adayımızı Meral hanım belirlemeyecek. Meral hanımın masaya aday getirme hakkı var ama aday belirleme hakkı yok."

İmamoğlu belediye başkanı olarak değerli

"Saraçhane’de İmamoğlu belediye başkanı olarak yerinde kaldı ve ‘Sen belediye başkanı olarak değerlisin’ dediler. Ekrem, bizim Ekremimiz. Ekrem’i niye harcayalım? Ekrem’e ihtiyacımız var. Ekrem’i seviyoruz. Ama CHP’nin adayını belirleme yetkisi kimin elinde? CHP'lilerin. Parti Meclisi ile milletvekili grubu adayı belirleyecek.

Akşener CHP'nin içine karışıyor

İki: Parti içine yapılan şeyin çok hoş karşılanmadığını gördük. Meral hanım CHP’lilerden övgü almadı. Biz İyi Parti içine karışırsak hangi tepkiyi alacaksak, o da böyle girdi, ne olduğunu gördük.”

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