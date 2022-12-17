6 yaşındaki kızın evlendirilmesi! Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli F Tipi cezaevine gönderilecek

İsmailağa cemaati bağlantılı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşında iken Kadir İstekli ile evlendirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne konulan Gümüşel ve İstekli, İstanbul dışında daha yüksek güvenlikli bir F Tipi cezaevine gönderiliyor...

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Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesiyle ilgili 2020 yılında yaptığı şikâyet üzerine başlatılan soruşturma, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. H.K.G.’nin babası Yusuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatıma Gümüşel hakkında ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 22 yıl 6’şar ay, H.K.G.’nin evlendirildiği istismarcı Kadir İstekli hakkında ise ‘Çocuğun cinsel istismarı ve nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından toplam 67 yıl 10 ay 15 gün hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi ilk duruşma günü olarak 22 Mayıs 2023’te karar kıldı.

Dava öne çekildi, baba ve damat tutuklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile mağdur H.K.G.’nin avukatları duruşma tarihinin öne çekilmesi ve sanıkların tutuklanması için mahkemeye başvurdu. Mahkeme duruşma tarihini öne çekerek 30 Ocak 2023’te yapılmasına karar verdi. Ardından baba ve istismarcı için yakalama kararı çıkartıldı. Gözaltına alınan iki şüpheli, önceki gün sevk edildikleri adliyede, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne gönderildi.

Mahkeme "F Tipi'ne gönderin" dedi

Mahkeme, ikilinin İstanbul dışında, yüksek güvenlikli F Tipi Cezaevi’ne nakledilmesine karar verdi. F Tipi adı, yüksek güvenlikli cezaevlerine veriliyor. Sosyal tecrit modeline dayalı F Tipi cezaevlerine genellikle devlete karşı işlenen suçlar ve organize suçlardan dolayı tutuklu ya da hükümlüler konuluyor. Tek kişilik ve 3 kişilik koğuşlarda kalan tutuklu ve hükümlülerin, birbirleri ve infaz memurlarıyla en az şekilde iletişim kurmasına izin veriliyor.