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Büyükçekmece'de kaza! 20 yaşındaki genç kız feci şekilde can verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Büyükçekmece'de kaza! 20 yaşındaki genç kız feci şekilde can verdi

İSTANBUL Büyükçekmece'den kaza haberi geldi. Servis minibüsünün çarptığı genç kız, yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltında...

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Güzelşehir'de D100 kara yolundan geçmeye çalışan 20 yaşındaki Minel T'ye, Nedim Y. yönetimindeki servis minibüsü çarptı. Kazada savrulan genç kız, ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen Mine T. kurtarılamadı.

Polisi, minibüsün sürücüsünü gözaltına alarak emniyete götürdü.

Kaza nedeniyle trafik bir süre durma noktasına geldi.

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