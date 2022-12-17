Büyükçekmece'de kaza! 20 yaşındaki genç kız feci şekilde can verdi
İSTANBUL Büyükçekmece'den kaza haberi geldi. Servis minibüsünün çarptığı genç kız, yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltında...Abone ol
Güzelşehir'de D100 kara yolundan geçmeye çalışan 20 yaşındaki Minel T'ye, Nedim Y. yönetimindeki servis minibüsü çarptı. Kazada savrulan genç kız, ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen Mine T. kurtarılamadı.
Polisi, minibüsün sürücüsünü gözaltına alarak emniyete götürdü.
Kaza nedeniyle trafik bir süre durma noktasına geldi.