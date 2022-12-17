Canlı yayında duyurdu! 6'lı masanın adayının açıklanacağı tarih belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, katıldığı bir televizyon programında 6'lı masanın adayını ne zaman açıklayacağını söyledi.

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Seçime aylar kalmasına rağmen altılı masanın adayının kim olacağı belirsizliğini korurken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan Tv100'de ekrana gelen Yüzler Kulübü programında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"9 ana başlıkta 72 alt başlıkta..."

CHP Genel Yardımcısı Tezcan, milyonlarca insanın merakla beklediği ''6'lı masanın adayı ne zaman açıklanacak?'' sorusuna cevap verdi.

Tezcan, 6'lı masanın çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek "Adaylık açıklamasından önce ortak politikaları belirleyecek ortak komisyon var. 9 ana başlıkta 72 alt başlıkta çalışmalarını sürdürüyorlar. Aralık ayı sonu veya Ocak ayı başında tamamlamayı planlıyorlar Cumhurbaşkanı adayı da aynı dönemde açıklanacak." dedi.