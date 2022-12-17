Bakan Derya Yanık duyurdu! Evde bakım yardımları hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, toplam 1 milyar 885 milyon lira tutarında evde bakım yardımının hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık evde bakım yardımının hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Evde Bakım Yardımı kapsamında, hak sahibi başına aylık 3 bin 336 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 885 milyon lira evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık." dedi.