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Bakan Derya Yanık duyurdu! Evde bakım yardımları hesaplara yatırılmaya başlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Derya Yanık duyurdu! Evde bakım yardımları hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, toplam 1 milyar 885 milyon lira tutarında evde bakım yardımının hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık evde bakım yardımının hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Evde Bakım Yardımı kapsamında, hak sahibi başına aylık 3 bin 336 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık  "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 885 milyon lira evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık." dedi.

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