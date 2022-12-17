Anket yapıldı sonuçlar bomba! 2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu

Ankete göre; YSK Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ankette ilk sırada yer aldı. Anketin sonuçları ise şu şekilde: