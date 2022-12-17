Anket yapıldı sonuçlar bomba! 2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
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ALF Araştırma Şirketi 2022 yılının en başarılı büyükşehir belediye başkanları anketi yaptı. 30 büyükşehirde 14 bin kişi ile gerçekleştiren çalışmada ilk sıra İBB Başkanı İmamoğlu'nun oldu.
ALF araştırma şirketi, '2022 yılının en başarılı belediye başkanları' anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Araştırma, 30 büyükşehirde 14 bin kişi ile gerçekleşti.
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Ankete göre; YSK Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ankette ilk sırada yer aldı. Anketin sonuçları ise şu şekilde:
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 62,2
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Yüzde 60,8
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