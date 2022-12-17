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Anket yapıldı sonuçlar bomba! 2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu

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Anket yapıldı sonuçlar bomba! 2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu

ALF Araştırma Şirketi 2022 yılının en başarılı büyükşehir belediye başkanları anketi yaptı. 30 büyükşehirde 14 bin kişi ile gerçekleştiren çalışmada ilk sıra İBB Başkanı İmamoğlu'nun oldu.

Anket yapıldı sonuçlar bomba! 2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu

ALF araştırma şirketi, '2022 yılının en başarılı belediye başkanları' anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Araştırma, 30 büyükşehirde 14 bin kişi ile gerçekleşti.

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Anket yapıldı sonuçlar bomba! 2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu

Ankete göre; YSK Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ankette ilk sırada yer aldı. Anketin sonuçları ise şu şekilde:

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Anket yapıldı sonuçlar bomba! 2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 62,2

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Anket yapıldı sonuçlar bomba! 2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Yüzde 60,8

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