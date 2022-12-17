Kılıçdaroğlu 'yapacak tek bir şeyimiz kaldı' dedi! İmamoğlu'nu devre dışı bırakmak istiyorlar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Demokrasi Vakfı’nın düzenlediği Demokrasi Şurası'nda konuştu. "İBB Başkanımız haksız şekilde yargılanıyor. Siyaseten nasıl devre dışı bırakırız arayışı içindeler" diyen Kılıçdaroğlu, "Önümüze sürekli engeller çıkaracaklar, mücadele edeceğiz. Yasa dışı yollara başvuracaklar, yargıyı sopa olarak kullanacaklar, mücadele edeceğiz. TBMM'yi vesayet altına alacaklar, gazeteleri, televizyonları, binlerce trolleri karalayacak, saldıracak mücadele edeceğiz" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Demokrasi Vakfı’nın düzenlediği Demokrasi Şurası'na katıldı. Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Demokrasi hep hor görüldü. Demokrasi o zaman postalların altında, bugün kirli sermayenin altında eziliyor. Biz demokratlar hiç bitmedik, hiç azalmadık. Şimdi yapmamız gereken son bir şey kaldı o da helalleşmek. Artık bu ülkenin bedel ödemesini bitirmek ve bu kavgayı biz bitireceğiz. Darbeciye darbeci diyeceğiz. Kötü olana da kötü diyeceğiz" ifadesini kullandı. İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları:

Otoriter rejimler adaletin kıymetini öğretir

- Adalet bir kutup yıldızı gibidir der Hz. Mevlana. Kutup yıldızı bütün kainatının onun etrafında döndüğü bir adalettir. Aslında insanlık tarihi adalet arayışı tarihidir. Otoriter rejimler adaletin ne kadar değerli olduğunu bize hatırlatırlar ve adalet arayışımızı güçlendirirler. Bugün adaleti, demokrasiyi arıyorum beraber. Bedeller ödendi ve ödenmeye devam ediliyor.

İmamoğlu'nu devre dışı bırakma gayreti

- Milletvekilimiz Enis Berberoğlu uzun süre hapislerde kaldı. Eren Erdem, Mustafa Balbay, Mehmet Haberal, Canan Kaftancıoğlu... İBB Başkanımız haksız şekilde yargılanıyor. Siyaseten nasıl devre dışı bırakırız arayışı içindeler.

- Bir şehit cenazesinde bütün devlet protokolünün önünde uzun süre linç girişimi ile karşı karşıya kaldım. Hiçbir zaman adaleti aramaktan bir milim bile geri adım atmadım.

Halkın seçtiği başkanları görevden alma...

- Milletimiz adalete erişemiyor, Türkiye'de adalete erişim bir açlık, tokluk meselesi haline, insan hakları meselesi, ekonomik mesele haline gelmiştir. Halkın seçtiği belediye başkanlarını görevden alma, kayyum atama var. Aç çocuklar, evsiz barksız insanlar, dolmayan beslenme çantaları var. Öyle bir noktaya geldik ki sorun artık bir parti sorunu olmaktan çıkmıştır, bir Türkiye sorunudur. Bizi, 6 lideri bir araya getiren de sorunun Türkiye sorunu boyutuna ulaşmasıdır.

Bu ülkede ya çok zenginsin ya hiçbir şeyin yok

- Demokrasi sadece insan hakları değildir. Demokrasi eşit fırsatlar doğurur. Bu ülkede eşit fırsatlar yok. 21. yüzyılın Türkiye'sinde işsizliği, yoksulluğu derinden yaşayan milyonlarımız var. Orta sınıfı yok ettiler. Bu ülkede ya çok zenginsin ya hiçbir şeyin yok.

Demokrasiye ya kavuşacak ya kavuşacak

- Önümüze sürekli engeller çıkaracaklar, mücadele edeceğiz. Yasa dışı yollara başvuracaklar, yargıyı sopa olarak kullanacaklar, mücadele edeceğiz. TBMM'yi vesayet altına alacaklar, gazeteleri, televizyonları, binlerce trolleri karalayacak, saldıracak mücadele edeceğiz. Bu ülke hak ettiği demokrasiye ya kavuşacak ya kavuşacak.

Biz demokratlar hiç bitmedik

- Demokrasi hep hor görüldü. Demokrasi o zaman postalların altında, bugün kirli sermayenin altında eziliyor. Biz demokratlar hiç bitmedik, hiç azalmadık. Şimdi yapmamız gereken son bir şey kaldı o da helalleşmek. Artık bu ülkenin bedel ödemesini bitirmek ve bu kavgayı biz bitireceğiz. Darbeciye darbeci diyeceğiz. Kötü olana da kötü diyeceğiz.