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Erzincan'da ambulansla sağlık hizmetleri aracı çarpıştı! Yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Erzincan'da ambulansla sağlık hizmetleri aracı çarpıştı! Yaralılar var

 ERZİNCAN'da hasta taşıyan ambulansla Evde Sağlık Hizmetleri Hasta Nakil Aracı çarpıştı. Feci kazada 9 kişi yaralandı.

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Otlukbeli ilçesinde hasta getiren Erol Ö. idaresindeki ambulans Enes C. yönetimindeki  Evde Sağlık Hizmetleri Hasta Nakil Aracı ile çarpıştı. Kazada  ambulans yan yattı.

Yaralanan ambulans şoförü ve hasta A.C. ile her iki araçtaki A.Y, E.A, M.S, Ş.C, M.D, T.Ç. ve G.B.A, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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