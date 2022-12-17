Erzincan'da ambulansla sağlık hizmetleri aracı çarpıştı! Yaralılar var

ERZİNCAN'da hasta taşıyan ambulansla Evde Sağlık Hizmetleri Hasta Nakil Aracı çarpıştı. Feci kazada 9 kişi yaralandı.

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Otlukbeli ilçesinde hasta getiren Erol Ö. idaresindeki ambulans Enes C. yönetimindeki Evde Sağlık Hizmetleri Hasta Nakil Aracı ile çarpıştı. Kazada ambulans yan yattı.

Yaralanan ambulans şoförü ve hasta A.C. ile her iki araçtaki A.Y, E.A, M.S, Ş.C, M.D, T.Ç. ve G.B.A, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.